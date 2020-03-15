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Kıbrıs'ta Konak konuşuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) gerçekleşen ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 3 günlük kampta, Konak Belediyesi Meclis Başkan vekili Cenap Börühan, gençlere Konak’ı anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) gerçekleşen ve üniversite öğrencilerinin katıldığı 3 günlük kampta, Konak Belediyesi Meclis Başkan vekili Cenap Börühan, gençlere Konak'ı anlattı.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliğinin, Gazimağusa bölgesine bağlı Tatlısu'da gerçekleştirdiği 9. Dayanışma ve Eğitim Kampı'na Konak Belediyesini temsilen Meclis Başkan Vekili Cenap Börühan katıldı. Börühan, Kıbrıs'taki 12 üniversitede okuyan CHP'li gençleri bir araya getiren kampta, “Gençliğin Yerel Yönetimlere Katılımı” isimli atölye çalışmasının, “Genç, Dinamik ve Başarılı Yerel Yönetim” konulu söyleşisinde konuştu.



Siyasete katılın çağrısı


Gençlere İzmir'in kalbi sayılan Konak'ı ve Konak Belediyesinin gençlere yönelik çalışmalarını anlatan Börühan, “Gençlere seslenerek, onlara siyasete katılmalarının çok önemli olduğunu söyledim. Gençler, okuyan, bilinçli, topluma kendine adamış, yarınlara hazırlık yapan insanlar siyasette yer bulmazsa biz siyasette oyuncak oluruz, birilerinin adamı olmak zorunda kalırız ya da birileri tarafından güdülürüz. Bunları onlara tekrar hatırlattım. Gençlerin bir bölümü siyaseti sevmiyor, bir bölümü de siyaseti yapan figürlerden rahatsız. ‘Bunlara rağmen direneceksiniz. Siyasette yer alın, sayınızı artırın, zenginleşin' dedim. Onlara ülkenin yarınları ve bugünkü paydaşlarımız olduklarını söyledim” dedi. Börühan, kampta Atatürk Cumhuriyeti'nin gerekliliğinin, CHP'nin temel prensiplerinin, seçim bildirgelerinin, programlarının, kurucu felsefesinin değerlendirildiğini de kaydetti.

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