Kil çamuru ile hayallerini şekillendirecekler

Evlerinde kil çamuru ile hayallerini şekillendireceği "Evde Sanat" projesi etkinliğine 200'e yakın Çeşmeli öğrenci katılıyor.

Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü Çeşme-İzleme-Geliştirme ve İnovasyon (ÇİZGİ) projesi kapsamında, öğrencilerin Covid-19 sürecinde okul ile ilgili faaliyetlerini hatırlamak, motivasyonlarını artırmak, sanat ile iç içe yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla öğrencilerin kil çamuruyla hayallerini şekillendireceği "Evde Sanat" projesine Çeşmeli öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 200'e yakın öğrenci, evlerinden etkinliğe katılmak isterken, kil çamurları evlere dağıtılmak üzere paketlendi. ÇİZGİ projesi kapsamında düzenlenecek olan etkinliğin koordinatörlüğünü 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Müdürü Züleyha Can yürütürken, seramik sanatçısı ve eğitim gönüllüsü Özen Köseoğlu, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Zehra Öztürk ve Ayşe Ölmezer ile 2. sınıf öğrencisi Sena Öztürk de kil çamurlarının paketlenmesine yardım etti. Okul Aile Birliği Başkanı Pınar Gündüz Akkaya ve marangoz veli Dilek Başarır da çalışmalar sırasında kullanılacak çıtaları temin etti. Öğrencilerin hayallerini şekillendireceği çalışmalar, öğretmenlerin online olarak anlatacağı yöntemle kurutulmasının ardından 8 Şubat tarihinde toplanarak fırınlanacak ve 16 Şubat tarihinde de sanal sergi açılacak. Öte yandan "Evde Sanat" projesinin kil çamuruyla etkinliği ile sınırlı kalmayacağı, farklı konularda sürekliliği olacağı öğrenildi.