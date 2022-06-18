İzmir'de CHP'ye toplu üye katılım törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü daha bitmedi. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadelemize ve yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinin üçüncü gününde Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen CHP'ye toplu üye katılım törenine katıldı. Burada partiye yeni katılan vatandaşlar ve kendisini dinlemeye gelen partililere seslenen Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü daha bitmedi. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadelemize ve yürüyüşümüze devam edeceğiz. Seller gibi akacağız” diye konuştu.

Törende 17 imamın da kendisini dinlemeye geldiği bilgisi üzerine Kılıçdaroğlu, “Bürokratlara çağrı yaptım; ‘Yanlışın altına imza atmayın. Kul hakkı yiyenlerden taraf olmayın. Adaleti savunun' diye. ‘Yasalara uygun davrandığınız sürece yanınızda olacağız' dedim. Dolayısıyla aramızda bulunan 17 imam kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Onlardan sadece bir şey istiyorum; kul hakkı yiyenlerden taraf olanlardan uzak olsunlar. Biz adaleti, beraberliği, birlikte olmayı, kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Beraber olursak güçlü olacağız. O nedenle hep birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Karamsarlığa kapılmaya hakkımız yok” dedi.

Partiye yeni katılan vatandaşlara da seslenen Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmak, yeni sorumluluklar üstlenmek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi sıradan bir kişi değildir. Partisini bilecek, halkı bilecek. Halkın sorunlarını bilecek, her sorunun nasıl çözüleceğini sabır, dikkat ve bilgi ile karşısındakine aktaracak" dedi.

CHP'ye üye olan vatandaşların İzmir'den Türkiye'ye güçlü bir mesaj vereceğini kaydeden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de şunları söyledi:

“Bugün bu salonda CHP rozeti takacak kıymetli yol arkadaşlarımız; 30 ilçe ve il başkanlığımızın sizlerin de evi olduğunu hatırlatmak isterim. Hem parti binalarımızın kapıları hem de gönül kapılarımız her zaman sizlere açık.”

Partiye üye olan Yılmaz Güney'in kız kardeşi Güzide Sayıl da bir konuşma yaptı.

Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Öte yandan program öncesi Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Belediye İş Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetleri Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 5 bin 248 çalışanı ilgilendiren sözleşme ile günlük ücretlerde yüzde 35 ücret artışı sağlandı.

Yüz binlerce kişinin açlık sınırının altında aylık aldığını söyleyen Kılıçdaroğu, “TÜİK önüne giderken sadece işçinin hakkını değil; işçi, memur, emekli, dul ve yetimin hakkını savunmak için gittim. Ya bunlarda vicdan, ahlak, insanlık var mı? 150 liraya, 250 liraya bir dul nasıl yaşayabilir?" dedi.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “Bu sözleşmeler aslında birlikte başarılır. Çünkü mevzuat bizi işçi-işveren olarak ayırsa da biz bugüne kadar asla size patron olmadık. Bu dönemde yan yana, tek yürek olarak yol yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesini birleşe birleşe yaptık. Birleşe birleşe mücadele dönemi asıl şimdi başlıyor” diye konuştu.