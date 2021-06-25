CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi'nin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, çöplerin koku ve görüntü kirliğine sebep olduğunu söyleyerek, bu sorunu ortadan kaldırmak için tesislerin açılışının değerli olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Çöplerin tamamı altın değerinde ve bunu değerlendiriyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için bu sabah saatlerinde İzmir'e geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ödemiş ilçesinde hizmete aldığı BIOSUN Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi'nin açılış törenine katıldı.

“Çöplerin tamamı altın değerinde ve bunu değerlendiriyoruz”

Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Ödemiş'in bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, “Bu bereketli toprakları cennete dönüştürmemiz lazım. Hepimiz güzel bir ülkede yaşamak zorundayız. Beraber yaşamak zorundayız. Dikkat ederseniz CHP olarak biz ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın herkesi kucaklamak istiyoruz. Herkesle barış içinde yaşamak istiyoruz. Çok güzel bir tesis yapılıyor. Hepimizin atıkları var. Birileri alıp onu kentten uzak bir yere döküyor. Oradan geçerken bir koku hissediyorsunuz ve bir görüntü kirliliği oluyor. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. İşte bu tesis bunu ortadan kaldıran bir tesis. O çöpler alınacak, ayrışacak ve işlenecek. Onları bir kullanacağız, onlar birer değer. Sanayi onları ham madde olarak kullanıyor. Demirinden naylonuna kadar bütün her şey üretiliyor. Biz ondan da yararlanmış oluyoruz. Çöplerin tamamı altın değerinde ve bunu değerlendiriyoruz. Gübre elde ediyoruz ve ve topraklarımızı koruyoruz. Daha güzel ürünler ortaya çıkıyor ve biz onları tüketiyoruz” dedi.

“Bu tesis eğer Avrupa'da bir numaraysa Ödemiş de bir numara olmayı hak ediyor”

Tesisten elektriğin de üretildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elektrik çok pahalı ama buradan elde edeceğimiz elektrikle herkes bundan faydalanacak. İstihdam oluşturacak. Dışarıya attığımız bir çöpün ekonomiye getirdiği yararlar bunlar. Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer ve Ödemiş Belediye Başkanımız Mehmet Eriş el ele verdiler ve bu tesisi kazandırdılar. İki başkanı da yürekten kutluyorum. Bu tesis eğer Avrupa'da bir numaraysa Ödemiş de bir numara olmayı hak ediyor. Bu tesisin değerini hepimizin bilmesi gerekir. Bu güzel tesiste emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bütün bu çabaları millet ittifakı ile beraber yapacağız. Demokrasiyi ve bütünü özgürlük alanlarını genişleteceğiz. Bütün bunların hepsini yapacağız. Bunlar benim sözümdür ve tamamını yerine getireceğim. Yeter ki destek verin.”

“Çöp, İzmir'de bir atık olmaktan çıkmıştır”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, tesisin özelliklerinden ve faydaların bahsetti. Soyer, “Küçük Menderes Havzasında yer alan Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır ve Tire ilçelerine hizmet edecek olan bu tesis günlük bin 600 ton katı atık işleme kapasitesine sahip. Tesiste 116 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya denk elektrik üretecek. Aynı anda günde 100 ton da gübre üretilecek. Tüm atığın ham madde ve enerjiye dönüştüğü bir modern tesis. Burada mekanik ayrıştırma, komposto üretimi, elektrik üretimi üniteleriyle modern bir laboratuvar da yer alıyor. Bugün açtığımız tesis İzmir için geliştirdiğimiz geri dönüşüm vizyonunun en önemli parçalarından biri. Büyük ölçekli bu yatırımlarımızı tamamlamamızın ardından sokak ve mahalle ölçeğinde başlatacağımız geri dönüşüm seferberliği İzmir'i atık yönetiminde dünyanın öncü şehirlerinden biri olmasını sağlayacak. Çöp artık İzmir'de bir atık olmaktan çıkmıştır. Peşinde koşulan bir ham maddeye dönüşmüştür” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu daha sonra Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Alanı'ndaki havuzun açılışına katılmak üzere Ödemiş'ten ayrıldı.