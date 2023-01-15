Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Roman milletvekili meclise girdi"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Buluşması'nda 58 farklı bölgeden gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaaroğlu, "Sandığa gidince sizden Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yana tavır bekliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Roman milletvekili CHP meclise getirdi” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği İzmir'de gerçekleştirilen Roman Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede yaşayan herkesin hakları var. Hak istemede hepimiz eşitiz. Türkiye'de ilk kez böyle bir toplantı yapılıyor. 58 ayrı bölgeden vatandaşlarımız burada. Roman vatandaşlarımızın hakları bir süre görmezden gelindi. Adalet isteyen herkesin yanında oldum. Hiçbir kimsenin kimliği ve yaşam tarzı ayrıcalık sebebi değildir. Herkesin yaşam tarzına ve inanışına saygı göstermek tüm siyasetçilerin görevidir. Sizden bir şey istiyorum. Sandığa gidince CHP'den yana bir tavır bekliyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir roman vatandaş milletvekili olarak meclise girdi. CHP herkesin sorunlarına sahip çıkan bir parti. Bu nedenle CHP'ye en az benim sahip çıktığım kadar sahip çıkın. Mahkum ailelerinin sorunlarını da biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Adaleti getirmek için sizden destek istiyorum. Desteğinizi esirgemezseniz Türkiye'nin her karış toprağına adaleti getireceğiz. Bu mücadelede sizden tek istediğim yanımda olun, birlikte yürüyelim” şeklinde konuştu.