Kılıçdaroğlu: "İlk temeli burada attık, bunu Türkiye'ye yayacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için geldiği İzmir'de, Bayraklı'da geliştirilen Halk Konut Projesi'yle Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Depreme dayanıklı konutlar için ilk temeli burada attık, bunu Türkiye'ye yayacağız. Temel amacımız, Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşaması" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ziyaretindeki ilk olarak, 30 Ekim depreminden etkilenen ve evleri ağır hasarlı olmadığı için destek alamayan vatandaşlar için Bayraklı'da geliştirilen Halk Konut Projesi'yle inşaatına başlanan Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katıldı. Törene CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"Evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız"

Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Büyükşehir belediyemiz öncülüğünde bir kooperatifleşme mantığı ile depremzedelerin en uygun koşullarda konut sahibi olma imkanı sağlandı. Daha önce buraya geldim, kat artışı istendi ve bugün olduğu gibi 'Bunu yapacaksın Başkan' dedim ve bu sağlandı. Bugün yüzde 1 kar ile depremzedeler konut sahibi olacaklar. Hiç endişe etme bu projeyi tüm illerde uygulayacağız Sayın Başkan. Evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Vatandaş ile kamu yönetimi bir ara olduğunda çok güzel şeyler gerçekleşir dendi. Evet vatandaş ile kamu birlikte el ele olması lazım. Kazanımları birlikte kazanmamız lazım ve bu kazanımları hayata geçirmemiz lazım. İzmir'in bu konuda öncülük yapmasından dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı kentler haline getireceğiz"

Kılıçdaroğlu, konuşmasında depreme dayanıklı konutların ilki için İzmir'de temel attıklarını ve bunu tüm Türkiye'ye yayacaklarını da belirtti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye bir deprem bölgesi aynı zamanda. Bütün dünya biliyor. Depreme karşı önlem almak siyasi iktidarların temel görevlerinden biridir. Japonya da deprem bölgesi ancak daha şiddetli depremler olmasına rağmen kimsenin burnu kanamaz. Akılla mantıkla, bilgi ve birikimle bu sorunu aşabiliriz. Bu sorunu aşmakta kararlıyız. Bu sorunun çözümünün temel yolu bilgi ile işler yapmak. Deprem vergileri bunun için çıktı. Halktan toplanmasının temel nedeni güzel ve depreme dayanıklı konutlar yapılacaktır. Ancak nereye gittiğini öğrenemedik ve bunu hesabı yeteri kadar verilmedi. Hiçbir yurttaşımız endişe etmesin, bu vergilerin nereye harcandığını bulacağız. Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı kentler haline getireceğiz. Akılla mantıkla birikimle ve şeffaf bir yönetim ile bunların tamamını yapacağız. Depreme dayanıklı konutlar için ilk temeli burada attık, bunu Türkiye'ye yayacağız. Temel amacımız şu, Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşaması. Herkes huzur içinde yaşarsa caddelerinde sokaklarında bir araya gelip kucaklaşırız. Helalleşmenin mantığı bu. Artık kutuplaşmanın, beraber olmanın zamanı . O zamana az kaldı, kimse unutmasın geliyor gelmekte olan" diye konuştu.