İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kılıçdaroğlu İzmir'de vapura bindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılış törenine geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine geçti.


Partisinin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtım törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Pasaport İskelesinde bulunan Kantar Karakolunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine katılmak üzere vapura bindi. Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.