Kılıçdaroğlu, İzmirli depremzedelerle bir araya geldi

İzmir Bayraklı'da depremzedelerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Ada ölçeğinde veya daha geniş ölçekte revizyon yaparak emsali artırmak içi ne gerekiyorsa yapacağız” sözlerine karşılık, “Sayın Tunç Başkan, kat yükseklikleri konusunda eğer vatandaşımız bunu ödeyemiyorsa, ödemeyi başka yollardan karşılamak gerekiyorsa ve bunun için kat yüksekliği gerekiyorsa ‘gerekirse yapılacak' dediniz, ‘gerekirse' değil, ‘yapılacak' deyin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Bayraklı'da depremzedelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile CHP İzmir milletvekilleri, burada depremzedelerin sorunlarını dinledi. Başkan Tunç Soyer depremzedelere yönelik, “Biz, ‘korunması gereken alan' diye düzenleme yaptık. İlçe belediyelerimiz, ilçesinde ‘korunması gereken alan' diye tarif ettiği parselleri çizdiler

ve getirdiler. Biz de Büyükşehir olarak onayladık. ‘Korunması gereken alan' sıfatı kazanmış bölgelerde mevcut durum neyse mevzuata rağmen aynı şekilde yapılmasını sağlayacağız. Emsal artışını biz bir biçimde vermiş olduk fakat bizler İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi olarak ada ölçeğinde veya daha geniş ölçekte revizyon yaparak emsali artırmak içi ne gerekiyorsa yapacağız. Bürokrasimizi görevlendirerek artış için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Sayın Tunç Başkan, kat yükseklikleri konusunda eğer vatandaşımız bunu ödeyemiyorsa, ödemeyi başka yollardan karşılamak gerekiyorsa ve bunun için kat yüksekliği gerekiyorsa ‘gerekirse yapılacak' dediniz, ‘gerekirse' değil, ‘yapılacak' deyin. Kat yüksekliği vereceksiniz, gelecekler yapacaklar, maliyetleri karşılayacaklar. Kimsenin cebinden de beş kuruş para çıkmayacak” diye konuştu.

“İzmir'in röntgeni çekiliyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedelere şu sözlerle seslendi:

“Haklarınızın korunması için sonuna kadar yanınızdayız. Asla sizi yalnız bırakmayacağız. Koltuğa oturduğum ilk günlerde Deprem Daire Başkanlığı kurduk. İyi ki kurmuşuz. Çok hızlı ve düzenli biçimde hasar çalışmaları, enkaz çalışmaları yapıldı. 30 Kasım'da bir tek çadır bırakmadık. Son çadırı 30 Kasım günü söktük. Türkiye'ye örnek bir deprem sonrası dönem yaşandı. Geldiğimiz noktada buradaki hasarların giderilmesi ile ilgili biz ne yapabiliriz diye üçüncü fasıl başladı. 10 üniversite ve 84 akademisyenle İzmir'in röntgenini çekmek üzere dev bir proje başlattık. İzmir'i tarayıp, sondajlar yapıp mevcut diri fay hatlarının tespitini yaparak İzmir ne kadar güvenilir, nerede problem var; herkesin bilmesini sağlayacak bilimsel çalışma yapıyoruz. Türkiye'de böyle bir çalışma daha önce hiç yapılmamış. İnşaat Mühendisleri Odası ile Bayraklı'da 33 bin 100 hanenin deprem güvenlik karnesini çıkarıyoruz. Ekim başında bitirmiş olacağız ve bunu diğer binalara yayacağız.”