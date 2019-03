Kılıçdaroğlu Ödemiş patatesini göstererek konuştu:

İzmir Ödemiş'te vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elinde meşhur Ödemiş patatesini tutarak, “17 yılın sonunda bu millet neden soğan kuyruğuna, biber kuyruğuna, patates kuyruğuna girdi? Diyorlar ki, ‘bu varlık kuyruğu' varlık kuyruğu olsa kuyruğun en başında seni görürüm zaten. Sen önce yerini alırsın” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Ödemiş Hükumet Konağı önünde vatandaşlara seslendi. Programda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri ve CHP'nin Ödemiş adayı Mehmet Eriş de hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kendisini ellerindeki Türk bayrakları ve CHP bayrakları ile dinleyen kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, bir süre elinde meşhur Ödemiş patatesini tutarak konuştu.

“Böyle bir insanlık dışı bir katliamı bütün dünya görmeli”

Sözlerine, “Sizleri seviyorum, sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Sizler için mücadele edeceğim” diye başlayan Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin barışı, bu ülkenin kardeşliği için bedeli ne olursa olsun; bu ülke insanları, bayrağımız, vatanımız için bu mücadeleyi yapacağız. Her evde huzur, bereket, mutluluk olsun, her evde insanlar huzur içinde yaşasın. En büyük arzumuz budur. Bunu el birliği ile, gönül birliği ile yapacağız. Kavgasız, dövüşsüz, kimseye kin tutmadan, Yunus Emre'nin yolundan giderek. Dünyanın pek çok yerinde kavgalar oluyor. Asla kabul edemeyeceğiz katliamlar oluyor. Yeni Zelanda'da insanlar ibadetlerini yerine getiriyor, bir kişi çıkıyor elinde makineli tüfekle insanları tek tek öldürüyor. İnsanlığa sığmayan bir katliam. Hep birlikte lanetlemek lazım. İnsan olan herkesin bu katliamı lanetlemesi lazım. Biz de CHP olarak her ortamda lanetliyoruz. Böyle bir insanlık dışı bir katliamı bütün dünya görmeli. Bütün dünya görmeli ki inanç üzerinden siyasetin ne kadar yanlış olduğunu görmeli. O insanlar sadece Allah'a dua etmek için oraya gidiyor. Üç arkadaşımızı CHP olarak görevlendirdik ve Yeni Zelanda'da cenaze törenine katılacaklar” ifadelerini kullandı.

“Mutfaklarda yangın var”

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sandığa gideceğiz. Bugüne kadar hangi partiye oy verirse versin hiçbir vatandaşı ‘neden bu partiye oy verdin, bu partiye oy verdin' diye suçlamadım. Suçlamaya da hakkım yok zaten. 17 yılın sonunda bir noktaya geldik. Ak Partiye oy verenlere sesleniyorum; geçmişte sandığa gidip AK Partiye oy verdiler. 17 yıl tek başına iktidar oldular istedikleri kanunu çıkardılar. 17 yıl istedikleri valiyi, kaymakamı, müdürü tayin ettiler. 82 milyondan da vergi topladılar. Dünyanın borcunu yaptılar. Faizlerini ödüyoruz. 16 yılda Londra'daki bir grup tefeciye ödediğimiz faiz 149 milyar dolar. İşsizlik aldı başını gidiyor, mutfaklarda yangın var.”

Ödemiş patatesini göstererek konuştu

“17 yıldır tek başına yönetiyorsun, 17 yıl ne istediysen verdik, ‘tek başıma yöneteceğim' dedin, eyvallah. Sonra fabrikaları sattın, peki 17 yıl sonunda bu millet neden soğan kuyruğuna, biber kuyruğuna, patates kuyruğuna girdi?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Diyorlar ki, ‘bu varlık kuyruğu' varlık kuyruğu olsa kuyruğun en başında seni görürüm zaten. Sen önce yerini alırsın. Bizim dedelerimiz pamuk, tütün, buğday ihraç ettiler. Gelirle fabrika kurdular. Fabrikaları satıp domates, tütün ithal ettiler. 2018 rakamlarını vermek istiyorum. Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal etmişiz. Bu ülkede pamuk ekecek yer, işçi, güneş, su mu yok? 28 milyon dolarlık buğday ithal edildi. Hani Anadolu buğday ambarıydı. 13 milyon dolarlık tütün ithal edildi. Tütün bitti. Batının egemen güçleri, ‘çiftçiye doğrudan gelir desteği vereceğiz' dedi. Ekmeğe ihtiyaç oldu, batının egemen güçleri, ‘ne isterseniz biz size veririz' dedi. 200 bin ton sıfır gümrüklü patates ithal ediyoruz” diyerek elindeki Ödemiş patatesini gösterdi.

“Fabrikada üreteceğiz, tarlada üreteceğiz”

Geçen yıl 1 milyon 11 bin kişinin bir yılda işsiz kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, bu sırada ezan okunması nedeniyle konuşmasına ara verdi. Kılıçdaroğlu, “İşsizliği yenmenin bir yolu var; o da üretmektir. Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Elin oğlunun ürettiğini tüketirseniz gücünüz olmaz. Mustafa Kemal Atatürk neden fabrikalar kurdu? El aleme bir anlamda avuç açmamanın yolunu buldu? Devasa Osmanlı İmparatorluğu neden battı? Üretimden koparıldığı için. Bilgiden koparıldığı için. Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Fabrikada üreteceğiz, tarlada üreteceğiz.

“Çöpten geçinen binlerce kişi var”

Patates, soğan kuyruğuna fakir fukara geliyor. Salı konuşmasında çöpten yemek toplayan kadını gösterdim. ‘Vay efendim doğru değil.' Türkiye neresine giderseniz gidin çöpten geçinen binlerce kişi var. Bilmez olur muyum? Sokakta görüyorum. 6 milyon kişi çöpten geçiniyor. Keyfine mi yapıyorlar? Birilerine el açmamak için. Bu insanlar üretse ne olur, bereket olur, Türkiye kalkınır. Bunu demokratik yollardan yapmak zorundayız. AK Parti'li kardeşlerim; senin de vicdan sorgulaması yapman lazım? Neden 21. yüzyıl Türkiyesi'nde binlerce çocuk aç, yoksulluk çadırlarında insanlar kuyruğa giriyor? Oturup bir konuşmak lazım. Ak partiye oy verenlere sitemim yok ama vicdan sorgulaması yapması lazım.

Kocaoğlu'nu örnek gösterdi

7,5 milyon kişinin işsiz olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Nasıl işsiz kaldı bu insanlar? Hani Türkiye çok hızlı büyüyordu? Ne olursa olsun umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İzmir'den örnek verebilirim. İşte Aziz Kocaoğlu. Ne yaptı Kocaoğlu; kooperatifler kurdu. Kocaoğlu, ‘fidanları köylü üretir, onlardan alırım' dedi. Gittiler çiçekleri yurt dışından getirdiler. Kocaoğlu, ‘ben kendi vatandaşımdan alırım' dedi. Sütte, peynirde aynı şeyi yaptı. Doğum yapan her aileye süt bırakıyor. Süt üreticisi kazanıyor, çocuğu olan aile kazanıyor, Türkiye kazanıyor ama dışarıdan getirirseniz biz kaybediyoruz sadece. Geçmişteki Tarım Bakanı'na Fransız tarımına katkısından dolayı Fransız şövalye nişanı verdiler. Geldi bunu da internet sitesine koydu.”

“Silah üreten fabrikayı yabancıya satanı destekleyene ‘milliyetçi' denmez”

Konuşmasında ülkücülere de seslenen Kılıçdaroğlu, Milliyetçilik, ülkücülük eyvallah. Milliyetçilik, vatanı, bayrağı sevmektir. Üretmek demektir. Herkesi bağrına basmak demektir. Ülkücü kardeşlerim bana şunun cevabını versin; dünyanın hangi ülkesinde hangi devlet kendi silah fabrikasını yabancı orduya satmıştır? ‘Satmadık 25 yıllığına Katar ordusuna kiraladık.' Karar Resmi Gazete'de çıktı. Kendi ordusuna silah üreten fabrikayı yabancıya satanı destekleyene ‘milliyetçi' denmez. 25 yıllığına yüzde 49.9'unu satandan milliyetçi, vatansever çıkmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Ödemiş adayı Mehmet Eriş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Tunç Soyer'i yanına çağırarak ondan vatandaşlar adına bazı sözler aldı.

Kocaoğlu'na teşekkür

Kocaoğlu'nun 35 bin haneye gidip patates soğan teslim ettiğini, bunu yaparken kimseyi teşhir etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'nu da yanına alarak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Şimdi o şükran duyulması gereken bir belediye başkanı. Hepinizin huzurunda ona teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim belediye başkan adaylarımızın olmadığı yerde İYİ Parti var. Bizim olmadığımız yerde İYİ Parti'ye oy vereceğiz.”