Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu İzmir'de bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmir'deki programları esnasında Konak ilçesinde kafede bir araya gelerek çay içti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fuar İzmir'deki Balkan ve Rumeli Buluşmaları programının ardından yine İzmir'de programı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Konak ilçesinde bir kafede buluştu. İki liderin bir araya geldiği buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı. Kafede çay içen liderlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. İkili bir süre sonra diğer programlarına katılmak üzere kafeden ayrıldı.