Kılıçdaroğlu'na İzmir'de miting gibi karşılama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partili kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanına akın eden partililer, CHP liderini alkış ve sloganlarla karşıladı.

İzmir'de gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ndeki programa Altılı Masa liderleri de katılacak. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan uçakla İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanında çok sayıda partili, slogan ve alkışlarla karşıladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkış kapısından aracına doğru yürüdüğü esnada, kalabalıktan dolayı küçük çaplı kargaşa yaşandı. Kılıçdaroğlu zorlukla binebildiği aracından kendisini karşılamaya gelen partilileri selamladı. CHP lideri, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak program öncesi dinlenmek üzere oteline gitti.