Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de ekonomi mesajı: "Dünyanın en önemli iktisatçılarını bir araya toplayacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (BASİFED) düzenlediği programa katılan Kılıçdaroğlu, toplantıda ekonomiye dair mesajlar verdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamaları için İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ikinci gününde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. BASİFED'in Narlıdere'deki bir otelde düzenlediği kahvaltı programına katılan Kılıçdaroğlu, toplantının basına açık bölümünde iş dünyasına seslendi. Ekonomiye dair önemli mesajlar veren CHP lideri, önümüzdeki yıl İzmir'de İktisat Kongresi düzenleneceğini ve bu kongrede dünyanın en önemli iktisatçılarının bir araya geleceğini hatırlattı.

"Dünyanın en önemli iktisatçılarını bir araya toplayacağız"

Programa katılan iş adamlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Daha güçlü bir Türkiye, üniversiteleri ile büyüten, bütün enerjisini ülkenin kalkınması için harcayan bir ülke oluşturacağız. Sizden tek istediğimiz var, sakın karamsar olmayın. Kocatepe'ye çıktığımda neden karamsar olmamamız gerektiğini bir kez daha anladım. Sıradan insanlar değildi. Onlar verdikleri mücadelenin ekonomik kalkınmadan geçtiğini biliyordu. Aklınıza gelen her soruyu sorun. İlla ekonomi olması şart değil. Bir şeyden emin olun, her sorunuza büyük samimiyetle cevap vereceğim. Bu toplantı sıradan bir toplantı değil. Bu toplantı sizin için ne kadar değerli bilmiyorum ancak benim için çok değerli. İzmir sıradan bir kent değil. Kuruluş ve kurtuluşun kenti ama bir de ilk İktisat Kongresi'nin kurulduğu kent. Bugünden itibaren İktisat Kongresi çalışmalarını başlatarak dünyanın en önemli iktisatçılarını bir araya toplayacağız ve sadece önümüzdeki yılları değil, bir sonraki yüzyılı da planlayacağız” dedi.

Başkan Soyer: "Bugün de İzmir İzmirliliğini yapacak"

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, iş dünyasının önemli temsilcilerinin buluştuğu toplantının önemine değinerek, “Dün akşam çok coşkulu, heyecanlı ve bizler için gurur verici bir akşamdı. İzmir'in kurtuluşunu kutladık ve ikinci yüzyıldayız dedik. Bu organizasyonu yapmamızın temel nedeni bir anlamda umutları tazelemek ve hafızaları yenilemek. Tüm İzmir'de muazzam bir enerji patlaması yaşandı. İzmir yine İzmirliliğini yaptı. Bugün de İzmir İzmirliliğini yapacak. Kasalı, olağanüstü organizasyon ile iş dünyasının tüm temsilcileri bir araya getirdi. Bu toplantıdan da İzmir'e Türkiye'ye umut çıkacağını biliyorum. İzmir yine İzmirliliğini yapacak ve Anadolu'ya, Türkiye'ye umut verecek. Genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dün partinin kuruluş yıl dönümü, Anıtkabir töreni ve birçok programı oldu. Buna rağmen 100'üncü yıl kutlamalarımızda bizlerin yanında oldu" diye konuştu.

Kasalı: "Ayrı bir komite altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Toplantıda açıklamalarda bulunan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, "Malumunuz bugün önemli bir gün, 9 Eylül, İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu ve Başkanımız Tunç Soyer'in başlattığı inisiyatif ile hem 9 Eylül kutlamaları hem de İzmir İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla etkin bir şekilde ve büyük bir hızla devam etmekte. BASİFED olarak İzmir İktisat Kongresi'ne ayrı bir önem atfediyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugünün iktisadi kurtuluş reçetelerinin yüz sene önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmış olması bu ülke için büyük şans, büyük nimettir. Bizler de bu değerli hazinenin kıymetini bilerek sürece en etkili ve anlamlı katkıda bulunmak üzere ayrı bir komite altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Toplantının basına kapalı bölümünde ise iş adamları ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu soru cevap bölümünde bir araya geldi.