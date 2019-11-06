Kılıçdaroğlu'ndan Urla'ya tam not

Urla Belediyesi, ‘Yaşanabilir bir Türkiye mümkün' sloganıyla 1-3 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İş Sendikası işbirliğiyle “Kırsalda Üretim ve İstihdam Temelli Kalkınma Çalıştayı” düzenledi. Çalıştay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tam not aldı.

CHP Tarım Politikalarından ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş ve Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Oğuz, Kılıçdaroğlu'na çalıştaydan çıkan sonuçlar hakkında bilgi verdi, desteklerinden dolayı plaket takdim etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çıkan sonuçların çok değerli olduğunu ve hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca Kılıçdaroğlu, her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a ülkenin tarım politikalarına yön verecek sonuçların çıktığı çalıştayda gösterdikleri örnek ev sahipliği ve organizasyondan dolayı teşekkür etti, başarılarının devamını diledi.