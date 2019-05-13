"Kilo vermek mutluluk getiriyor"

Dr. Tufan Ergenç, kilo veren hastalarının ameliyat öncesi ve sonrasındaki psikolojilerinde gözle görülür farklılıklar tespit ettiklerini söyledi.

Obezite ameliyatları sonrasında kişilerin kaybettikleri her kiloda daha büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Hayatının belirli bir kısmını aşırı kilo ile sürdürmüş bir insanın kilo vermesi mutluluğu da beraberinde getiriyor. Ameliyat öncesinde tek hedefi kilo vermek olan hastalarımız ameliyat sonrasında kilo verdikçe, giden her kiloda daha mutlu oluyor ve artık hayatına başka hedefler koyuyor. Bu sayede daha iyi hissetmeye başlayan kişiler sağlıklı bir hayat sürme yolundaki kararlılıklarını da daha kolay sürdürüyor" dedi.

“Hayat kalitesi artıyor”

Kilo vermenin hastaların bedensel sağlıklarının yanı sıra psikolojik durumlarına da büyük etkisi olduğunu savunan Op. Dr. Ergenç, "Öncelikle hastanın öz güveni yerine geliyor. Yaşadığı diğer sağlık problemleri de obezite ile birlikte azalarak yok olan hastanın hayat kalitesi de artırıyor" ifadelerine yer verdi.

Aşırı yeme bozukluğu olanlar dikkat

Tüp mide ameliyatı ile kişinin sosyal hayatında, iş yaşantısında ve aile hayatında olumlu pek çok olumlu değişiklik olduğunu söyleyen Ergenç, bunun yanında özellikle tıkanırcasına yeme bozukluğu gibi teşhis edilmemiş rahatsızlığı bulunan kişilerde, ameliyat sonrası depresif duygu değişikleri yaşanabileceğine ve bu nedenle özellikle ameliyat öncesi psikiyatrik değerlendirmenin önemine dikkat çekti.