Kilogramı 750 TL'yi bulan salep Buca'da üretilecek

Kırsalda beş mahallesi bulunan Buca'nın belediye başkanı Erhan Kılıç, bu katma değeri yüksek proje ile gençleri de tarıma yönlendirerek işsizliğe önemli bir darbe vurulacağını belirtti.

Bir dönem Buca'nın değerlerinden biri olan ve en pahalı tarımsal ürünler kategorisinde olan salep üretimi yeniden şaha kalkıyor. Buca Belediyesinin başlattığı kırsal bölgelerde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi kapsamındaki envanter çalışması sonucunda üretimine karar verilen salebin, Doğancılar Mahallesinde yıllar sonra ilk hasadı yapılacak.

Hem üretim hem eğitim

Kurutulmuş hali şu anda kilogram başına 250 ila 750 liradan satılan salep, 1'e 3 veren verimiyle üreticinin de gözdesi oldu. Bölge çiftçisi belediye tarafından temin edilen 20 bin salep yumrusunu dikerek yüksek verimli ve bol kazançlı bu ürüne yöneldi. Tarımsal hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmanın kısa sürede köyler bölgesinde yaygınlaştırılması hedeflenirken, üretici de en yüksek verim için uzmanlarca bilgilendirildi.

Pazarlama ayağı da tamam

Buca Belediyesi, katma değerli yapısıyla üreticiye ekonomik gelir sağlayacak salebin yaygınlaştırılması için uygun pazar çalışmalarına da hız kattı. Buca Belediyesi ülke genelindeki kooperatiflerle yaptığı görüşme ve iş birliktelikleri sonucunda üreticiye alım garantisi verdi. Bölge halkı başta olmak üzere Bucalı gençlere tarımla istihdam kapısı oluşturma hedefiyle yapılan çalışma, aynı zamanda tarımsal alanların üretimle değerlendirilmesini sağlayacak.

Kent işsizliğine karşı tarımsal üretim

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma projesi hakkında bilgi veren projenin mimarı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Buca'mız şu an 600 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi. Aynı zamanda genç nüfusumuz çok fazla. Biz de Buca Belediyesi olarak gençlerimizin geleceği için istihdam konusunda çalışmalar yaptık. Kırsal bölgemizde beş adet cennet gibi köyümüz var. Türkiye genelinde yaptığımız kooperatif görüşmeleri sonucunda Buca'da yeniden salep ekimi başlattık. Belediyemiz öncülüğünde üreticiye salep yumruları dağıtımı gerçekleştirerek katma değerli ürünlerin üretimini başlattık. Katma değerli ürünlerimiz sayesinde kent işsizliğini de engellemeyi hedefledik. Buradaki üreticilerimizin gelir elde etmesi elbette önceliğimiz ama kent işsizliği için de gençlerimizi tarıma yönlendirmeyi hedefliyoruz. Belki de Buca'mızda daha önce var olan ama şu an yoğunluğunu yitirmiş ürünlerimizi ekip, gençlerimize yeni iş olanakları oluşturacağız, tarımımızı ilerleteceğiz. İşsizlik azalacak, istihdam artacak, ihracatımız artacak. Her konuda ülkemize katkı sunmuş olacak” diye konuştu.

“Tarlalar betona değil üretime açılsın”

Belediye olarak üreticiye her alanda destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Kılıç, kırsalda arazisi olan hemşehrileri üretime katılmaya davet etti. Başkan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin toprakları dünyanın en verimli toprakları. Bu topraklarda her şeyi ama her şeyi yetiştirebiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımız da çok istekli ve hevesli. Burada sadece üretimle değil, pazarlama kısmıyla da bir çalışma yürüttük. Her aşamada belediyemiz üreticimize destek olacak. Bu aşamadan sonra Buca'mıza özgü ürünlerle bu çalışmayı tüm kırsal bölgemizde devam ettireceğiz. Biz kararlıyız; sürdürülebilir tarımı yerelden başlayarak tüm ülkemize yayacağız. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; burada toprağınız varsa gelin bu toprakları işleyin. Bu topraklar dünyanın en verimli toprakları. İlerleyen zamanlarda bir dönüm yerin bile çok önemi olacak. Tüm hemşehrilerimizi, ellerindeki tarlalarını betonlaşmaya değil, tarıma açmaya davet ediyorum.”