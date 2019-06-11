Kınık Devlet Hastanesi hizmete başladı

2017 yılında yapımına başlanan Kınık Devlet Hastanesi, 2019 Ocak ayında tamamlanmıştı. Hastane, çalışmaların tamamlanmasının ardından çok sayıda bölümle hizmete başladı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de, hastaneyi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Doğruer ayrıca, tedavi olan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Doğruer, hastanede yer alan bölümlerle ilgilide şöyle konuştu:

"2014 Yerel Seçimleri öncesi dönemin Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu'nun salon programında, salonda yer alan 'önce sağlık sonra Sadık' pankartını görüp; 'hayır bu pankart yanlış önce Sadık sonra sağlık'; Sadık Doğruer belediye başkanı seçilecek, Kınık Devlet Hastanesi'nin yerini bulacak ve bizde bu yere Kınık Devlet Hastanesini yapacağız sözünü vermesi ile resmiyet kazanan Kınık Devlet Hastanesi'ni bu gün itibari ile hizmet vermesinin mutluluğunu yaşamaktayız. Kınık Devlet Hastanesi'nin resmi açılışı ilerleyen bir tarihte yapılacak. Kınık Devlet Hastanesi'nde; acil servis, ameliyathane, yoğun bakım anestezi, çocuk, kadın doğum, dahiliye, genel cerrahi, fizik tedavi, üroloji ve diş bölümlerinde toplam 7 doktor hizmet verecek. Hastanede ayrıca, haftada iki gün olmak üzere göz doktoru hizmet verecek" dedi.