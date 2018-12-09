Kınık Devlet Hastanesinde son rötuşlar

Hastanenin, ocak ayında hizmete girmesi planlanıyor.

İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur; İzmir Kamu Hastaneleri Başkanı Birol Durukan, İzmir Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcıları Mustafa Kurtuluş ve Caner Alptekin ile beraber Kınık Devlet Hastanesine gelerek Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ile birlikte hastanenin polikliniklerini gezdi. Heyet, Kınık Devlet Hastanesi Başhekimi Uroloji Uzmanı Op. Dr Cengiz Yanık ve Başhekim Yardımcısı Ortopedi Uzmanı Osman Ölçer'den bilgi aldı. İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, Kınık Devlet Hastanesinin ocak ayında hizmete alınmayı planladıklarını belirterek "Kınık Devlet Hastanesinin inşaatına başlanabilmesi ve bitirilmesi için elinden gelenin daha fazlasını yapan Kınık Belediye Başkanımız Sadık Doğruer'e teşekkür ediyorum. Kınık Devlet Hastanemizin Kınık'a ve İzmir'e kazandırılmasında en büyük pay kendisine aittir" dedi.