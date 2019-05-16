Kınık'ta ilk muhtarlar toplantısı

İzmir'in Kınık ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından mahalle muhtarlarının ilk toplantısı yapıldı.

Kınık ilçesinde muhtarlar, Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yapılan ilk toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, toplantıda yaptığı açıklamada, "Kınık Belediye Başkanı olarak 5 yıllık ilk dönemimde merkez ve merkez dışı mahallelerimizin sorunlarını muhtarlarımız ile beraber çözmek için elimizden gelen çalışmayı yapıp sorunları en aza indirdik Bu dönemde de muhtarlarımız ile birlikte 5 yıllık süre içerisinde güzel hizmetlere imza atmak istiyoruz" dedi.

Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün de, şöyle konuştu:

"Sevgili muhtarlarım, hepinizi tebrik ediyorum. Siz muhtarlar, devletin mahallelerde temsilcisisiniz ve sorumluluğunuz çok fazladır. Mahallenizde muhtaç ve fakirleri tespit edip, yaşam koşullarının daha da iyileşmesi için resmi makamlara bildirmekten, mahallenizin sorunlarını yerel yönetimlere bildirip çözümünü sağlamaya, resmi tebligatları kişilere ulaştırmak, her türlü resmi kurumların duyurularını vatandaşa ulaştırmak sizlerin görevlerinden sadece bir kaçı. Sizlere tavsiyem; mahallenize hizmet ederken sakın taraf tutmayın. 'Bu bana oy vermedi' 'bu kişinin siyasi görüşü benle bir değil' gibi düşünce sizde asla olmasın" diye konuştu.

Belediyenin düzenlediği iftar yemeğinin ardından yapılan toplantıya ayrıca; Kınık Jandarma Komutanı Oral Kaymak, kurum ve daire müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.