Kınık'ta sağlık meslek yüksekokulu için hazırlıklar sürüyor

Dr. Mustafa Berktaş, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'i ziyaret ederek ilçede kurulacak sağlık meslek yüksek okuluyla ilgili istişarede bulundular.

Dr. Mustafa Berktaş, beraberinde genel sekreter Ali Serinoğlu ile birlikte Kınık Belediyesini ziyaret etti. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ile bir araya gelen Rektör Mustafa Berktaş, ilçede açılacak meslek yüksek okuluyla ilgili fikir alış verişinde bulundular. Okul için düşünülen alternatif binalar gözden geçirildi. Berktaş, sağlık meslek yüksek okulunun optisyenlik, ağız diş sağlığı, ayak bakım teknikerliği ve ortez protez bölümleriyle ilk olarak başlayacağını ve toplamda 8 branşta öğrenci alımı olacağının müjdesini verdi.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de, "Bakırçay Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulunun kurumsal alt yapısı hazırlık noktasında çalışmalara hızla devam ediyoruz. Okulun Kınık'a ve eğitime katkı sağlayacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu projeyi ilçemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.