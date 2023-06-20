Kiraladıkları dairede uyuşturucu satarken yakalandılar

İzmir'in Torbalı ilçesinde kiraladıkları dairede kendilerine aile görünümü vererek uyuşturucu saten 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 220 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği operasyonda, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 2 zehir taciri tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede kendilerine aile görünümü vererek kiralamış oldukları dairede uyuşturucu madde satışı yapan şahısları tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonda, 220 gram metamfetamin ele geçirilirken M.K., Y.K. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.K. ve M.T. tutuklandı.