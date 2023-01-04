Kiraladıkları evi uyuşturucu kafeteryasına çevirmişler

İzmir'in Çiğli ilçesinde kiraladığı evin önünde uyuşturucu ticareti yaptığı ve evde uyuşturucu kullandıran 2 uyuşturucu taciri ve 3 şüpheli, polis ekiplerinin 2 aylık takibi sonucu yakalandı. Ayrıca evde yapılan aramada 858 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, G.Ş. ve E.Y.'nin Balatçık Mahallesi'nde kiraladıkları bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 2 aylık takibin ardından düğmeye basan ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 858 gram metamfetamin maddesi ve 25 adet mermi ele geçirilirken, adreste E.Y. ile birlikte uyuşturucu kullandığı belirlenen Y.Ş. ve E.P. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreste bulunmadığı öğrenilen G.Ş. ise bir alışveriş merkezinde G.A. adlı arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucudan 63 suç kaydı var

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda G.Ş.'nin uyuşturucu kullanma, imal ve ticaret suçundan 63 kaydı olduğu belirlenirken, gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin de çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.