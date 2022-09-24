Kiraz polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

İzmir'in Kiraz ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 630 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Ş.G. polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından evinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 630 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit E.Z., ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. E.Z.'nin yapılan üst aramasında 5 gram esrar maddesi yakalandı.

Polis ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.