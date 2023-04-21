Kiraz'da 345 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından dron ile tespit edilen 345 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği, İzmir'in Kiraz ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında dron ile İzmir Kiraz'da Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen araziye operasyon düzenledi. Operasyonda ayrı ayrı noktalarda ekilmiş toplam 345 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.