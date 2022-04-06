Kiraz'da En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde, İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşayan anne ve anne adaylarına eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla anne duyarlılığından faydalanarak, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi, kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede Kiraz İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Erdem'in öncülüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince stant kurularak 400 anneye ve anne adayına “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verildi. Programa anne ve anne adayların yanı sıra; Kiraz İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Serkan Erdem, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz İlçe Kaymakamı Onur Titiz katıldı.