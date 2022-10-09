Kiraz'da traktör devrildi: 1 ölü

İzmir'in Kiraz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan 42 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özcan Demirel'in (42), tarlada çalışırken kullandığı traktör direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Demirel traktörün altında kalırken, kendisinden bir süredir haber alamayan yakınları adrese gitti. Talihsiz adamı traktörün altında ağır yaralı olarak bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Demirel, Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özcan Demirel yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.