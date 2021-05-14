Kirazın anavatanı Kemalpaşa'da kiraz hasadı sürüyor

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başlayan kiraz hasadı sürüyor.

Kiraz üretiminin yapıldığı Kemalpaşa'da, üreticileri tatlı bir telaş sardı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala başlayan hasat dönemi için çiftçiler, hummalı bir çalışma yürütüyor. İlçedeki yaklaşık 7 bin kiraz üreticisi, 70 bin dekar alanda kiraz üretimi yapıyor. 3 milyona yakın kiraz ağacının bulunduğu ilçede, haziran ayının sonuna kadar hasat sürecek. Geçen yıl 55 bin tonun üzerinde olan rekoltenin bu yıl 70 bin ton civarında olması bekleniyor. Kuzey yarımkürede erken hasat edilen yerlerden biri olan Kemalpaşa'nın ünlü kirazı, rakiplerinden aroma, kalite ve renk olarak ayrılıyor. İlçe kiraz üretiminde İzmir'in yüzde 85'ini, Türkiye'nin ise yüzde 12'lik kısmını karşılıyor. Bugünlerde sadece iç piyasaya verilen ürün, mayıs ortasında ihracat da edilebilecek. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine kentin leziz kirazı gönderilecek. Tarlada kilosu 30-40 lira arasında değişen ürünün bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşeceği ifade edildi.

Hasar yüzde 20-30 civarı

Kiraz alımcısı Ramazan Faal, “Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Allah afetten korusun. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Sadece Bağyurdu ve Ören bölgesinde meydana gelen dondan dolayı ‘ilk erkenci' dediğimiz kirazlarda biraz eksilme var. Yalnızca yüzde 25-30 gibi hasar gördüğünü düşünüyorum. Onun dışındakilerde hasat iyi olacak diye bekliyoruz. Şu an hasat edilen kirazın bir kısmı ihracata numune bazında gidiyor. Bazı Arap ülkelerine ihracat yapılıyor. Avrupa'ya daha henüz yapılmadı ama ilerleyen zamanlarda tamamen ihracata dönecek. Kirazımız iç piyasaya da gidiyor. Pazarlar kapalı olduğu için biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İnşallah bayramdan sonra, pandemiden sonra düzeleceğini ümit ediyoruz” dedi.

“Pazarcılar markete göre daha vicdanlı”

Üreticinin, ürettiği ürünün fiyatını almak istediğini ancak komisyoncular, halciler ve aracılarla ilgili sorunların olduğunu kaydeden Faal, "Biz burada 10 liraya, 20 liraya aldığımız kirazı 1 lira farkla satabilirsek ne mutlu ama markete bir bakıyoruz ki fiyat uçmuş. Marketler çok fazla fiyat artırımı yapıyor. Bunu da denetleyen bir kurum yok. Halk yesin diye uğraşmıyorlar. Daha önce etiket sistemi vardı, denetliyorlardı. Şimdi yine etiket denetlemesi olsa bu sorun ortadan kalkar. Vatandaşların alışverişi pazardan yapmasını tavsiye ederim. Pazarcılar markete göre daha vicdanlı” diye konuştu.

“Açığı kapatırız”

Kiraz üreticisi Rukiye Dinçer, “Bu sene çok ümitliyiz. Kiraz geç kaldığı için biraz sıkıntı yaşadık ama piyasanın ve fiyatların iyi olacağından ümitliyiz. Bu seneki kiraz hasadımız yeni başladı. İnşallah hayırlısı olur. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle ürünün biraz eksik olduğunu düşünüyoruz. Bunun da fiyatlara yansıyacağını düşünüyoruz” derken, üretici Hatice Yaşar ise, “Bu yılki kiraz hasadımız diğer yıllara göre biraz daha düşük ama açığı kapatırız. Salihli bölgesi ve diğer bölgelerdeki kirazın bu açığı kapatmasını bekliyoruz. Bu yıl ne yazık ki soğuk vurdu. Bu yüzden Kemalpaşa'daki hasat biraz azdı ama açığın kapatılacağını bekliyoruz” dedi.