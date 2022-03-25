Kırçiçeği “Çiçekler” açacak

İzmir'in köklü markası Kırçiçeği, konkordato kararının kalkmasıyla güçlenerek yoluna devam edecek.

Bir süre önce konkordato talebiyle mahkemeye başvurduklarını hatırlatan Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş, toparlanma döneminde hem insanlığı hem ülkeleri hem de şirketleri etkileyen pandemi ile başbaşa kaldıklarını söyledi.

Konkordatonun günümüzde şirketlerin zorlu dönemlerde ayakta kalması ve devamlılığı için önemli olduğunu söyleyen İpbaş, mevcut krizin her sektörü olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediğini belirtti. Bu olumsuz tabloya ve pandemiye karşın Kırçiçeği ailesi ve iş ortaklarının büyük bir güçbirliği sergilediğini ifade eden İpbaş "Kırçiçeği'nin temelleri öyle sağlam ki bizi pandemi de durduramadı. Aslında bu dönemde güvenli gıdanın önemi ortaya çıktı. Kırçiçeği olarak zaten kurulduğumuz günden beri güvenli menünün adresiyiz. İşte bu süreçte Kırçiçeği lezzet aşıklarının sayısı da giderek arttı. Bize destek veren ve vermeye devam edecek olan iş ortaklarımızla bu süreci başaracağımıza inancımız tam. Kırçiçeği, çiçekler açarak yoluna devam edecek" diye konuştu.