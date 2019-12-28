"Kırk Yalan" filmine İzmir'de özel gala

Yılın en komik filmlerinden biri olarak gösterilen “Kırk Yalan” filmi için İzmir Optimum'da özel bir gala programı gerçekleştirildi. Film ekibi, seyircilerle buluşarak söyleşi yaptı.

“Kırk Yalan” filmi için İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde özel bir gala gerçekleştirildi. Galaya, filmin yönetmeni Hamdi Alkan ve başrol oyuncuları Timur Acar, Ferdi Sancar ve Melis Sabah katıldı. Gösterim öncesinde film ekibi ziyaretçilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Filmin yönetmeni Hamdi Alkan, filmin Türkiye'deki son oyunculu gösteriminin İzmir'de olduğunu ve İzmir'in kendileri için çok özel bir yer olduğunu söyledi. Bu sene vizyona çok fazla film girdiğini belirten Alkan, "Kırk Yalan filmi de bunlardan biri ama çok keyifli ve samimi bir film oldu. Seyircimiz de çok teveccüh gösterdi. Birbirinden kıymetli sanatçı arkadaşlarım filmde görev aldı. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde geçen ve 4 kafadarın başından geçen maceraları anlatan bir film. Seyirci tarafından sevildi. Biz de keyifli ve insanların izledikleri zaman mutlu olacakları bir film yaptığımıza inanıyoruz" dedi.

"Kırklareli'yi tanıtmak gurur verici"

Filmde 'Halime' karakterini canlandıran oyuncu Melis Sabah ise "Türkiye'nin farklı coğrafyalarında farklı insanlarla bu heyecanı paylaşmak çok güzeldi benim için. Özellikle Kırklareli gibi bir coğrafyayı farklı şehirlerde tanıtmak çok gurur verici bir şeydi" ifadelerini kullandı.

"Kırk Yalan" ekibi Avrupa'ya açılıyor

Filmin başrol oyuncularında Timur Acar, yaklaşık 1,5 ay gibi bir sürede samimi bir film çektiklerini belirterek, "4 kafadar arkadaşın başında geçenler anlatan ve bu hikayenin sonunda da sürprizle sonuçlanan film. Seyircimizle buluşmaya devam ediyoruz. İzmir, oyunculu gösterim olarak son şehirdi Türkiye'de. Bundan sonra Avrupa'ya doğru bir yolculuk yapacağız gibi görünüyor. Gelen seyircilerimize teşekkür ederiz. Filmi izledikleri zaman eğlenceli bir zaman geçireceklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Türk filmleri desteklenmeli"

Filmde 'Koray' karakterini oynayan oyuncu Ferdi Sancar, Türk filmlerine bir seyirci olarak da mümkün mertebe destek olmaya çalıştığını ve desteğin devam ettiği sürece daha da farklı Türk filmlerinin vizyona gireceğini söyledi. Kırk Yalan filminde Hamdi Alkan'ın oyunculara çok yardımcı olduğunu ifade eden Sancar, "Bütün oyuncu arkadaşlarımız birbirlerini desteklediler. Biz bir aile gibi sanki orada yıllarca yaşıyormuşuz gibi film çektik. Sıcak bir hikaye oldu ve umarım seyircimize de sıcak bir geçişi olur. Şu ana kadar ki aldığımız geri dönüşlerin hepsi çok iyi. Takdir izleyicimizin, inşallah gişesi bol olur ve biz de bu tarz filmleri, bunun devamını belki de çekmeye devam ederiz. İzmir halkına da bizi ağırladıkları için buradan çok teşekkür ederiz" dedi.

Yoğun katılımın yaşandığı galada, film ekibi daha sonra seyircilerle birlikte filmi izledi.