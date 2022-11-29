Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücünün çarptığı anne; komada, kızının el ve ayaklarında kırıklar var

İzmir'in Menemen ilçesinde, iddialara göre kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü kullandığı otomobiliyle yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, eşinin 23 gündür komada olduğunu, kızının ise el ve ayaklarında kırıklar bulunduğunu belirten Mehmet Emin Zorel, "1.53 promil alkollü sürücü adli kontrol şartıyla serbest. Eşim hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

Olay, 6 Kasım saat 08.30 sıralarında Menemen ilçesi Çanakkale asfaltı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kızını kursa götürmek isteyen anne Kibar Zorel (41) ve kızı Nisa Zorel (11), yayalara yeşil, araçlara ise kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada S.A.'nın kullandığı 07 RJ 837 plakalı araç, kırmızı ışık ihlali yaparak anne ve kızına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz kadın 23 gündür yaşam savaşı veriyor

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen ve el ile ayaklarında kırıklar bulunan küçük kız, burada ameliyata alındı. Anne Kibar Zorel ise Manisa'daki özel bir hastanede 23 gündür yaşam savaşı veriyor.

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan meydana gelen feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir aracın durduğu, yolun karşısına geçmeye çalışan anne kızına arkadan hızla gelen otomobilin çarptığı, küçük kızın çarpmanın etkisiyle savrulduğu, anne Kibar Zorel'in ise havada defalarca taklalar atarak yere düştüğü ve çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu yer alıyor.

Kaçtıktan 2 saat sonra teslim oldu, alkollü çıktı, serbest kaldı

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan sürücü S.A., kazadan yaklaşık iki saat sonra emniyete giderek teslim oldu. Yapılan alkol kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Eşime ve kızıma çarparak kaçıyor”

Karısı 23 gündür yoğum bakımda olan, kızının el ve ayaklarında kırıklar bulunan acılı eş Mehmet Emin Zorel, “Eşim hafta sonu kızımı milli eğitim kursuna götürmek için yola çıkıyor. Yoldan karşıya geçmek için kendilerine yeşil ışık yanmasını bekliyor. Gidiş yönünü geçtikten sonra diğer yoldan geçeceği esnada arabanın biri kırmızı ışıkta duruyor, diğer araç durmadan eşime ve kızıma çarparak kaçıyor. Kaçtıktan 2 saat sonra teslim oluyor. Yapılan alkol ölçümlerinde 1.53 promil alkollü olduğu ortaya çıkıyor ve aynı gün serbest kalıyor. Ben hastanede eşim ve çocuğumun hayatıyla uğraşırken serbest kaldığını öğrendim. Serbest kalmasıyla alakalı gereken itirazları yaptım” dedi.

“Çocuğuma annesinin komada olduğunu söyleyemiyorum”

İki kızı daha olduğunu ve yaşadıkları travmadan dolayı okula gidemediklerini, yaşanan süreçte çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen Zorel, “O şahıs dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Çocuğum 11 yaşında, ayağında ve üç dört yerinde kırıklar var. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat oldu. Çok fazla ağrıları var. Çocuğuma annesinin komada olduğunu durumunun ağır olduğunu bilmiyor, nasıl söyleyeceğiz bilmiyorum. Ben de işe gidemiyorum. Küçük kızıma kim bakacak hayatımız darmaduman oldu. Netice itibariyle alkollü birinin yaptığı hata yüzünden eşim komada, çocuğum her yeri kırık vaziyette ve biz bunları yaşarken alkollü şahıs dışarıda. Adalet yerini bulsun. Başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.