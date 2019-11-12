Kırsaldaki 24 mahalleye can suyu

5216 sayılı kanun ile mahalleye dönüşen 24 köydeki 12 bin 87 adet abonenin metropol tarifesinden ücretlendirildiğini; ancak bu bölgelerde yaşayanların önemli bir kısmının geçimlerini tarım ve hayvancılık yaparak sağladığını dikkate alan İZSU Genel Müdürlüğü, “5216 Eski Köyler” tarifesini hazırladı.

5216 sayılı yasa ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerindeki abonelere destek olmak amacıyla hazırlanan yeni tarife, İZSU Genel Kurulunda kabul edildi. 1 Aralık 2019'dan itibaren geçerli olacak “5216 Eski Köyler” adlı tarifeye göre, halen metropol tarifesinden ücretlendirilen 24 mahallede suyun metreküp fiyatı 1,20 TL olacak. Kademesiz uygulanacak söz konusu tarifeden 12 bini aşkın abone yararlanacak.

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliğin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet alanındaki 191 köyde bulunan aboneler, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren metropoldeki tarifelere geçirilmiş, özellikle tarım ve hayvancılıkla geçinen vatandaşlar bu yüzden yüksek fatura bedelleriyle karşılaşmıştı.

İZSU Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nce yapılan değerlendirmeler sonucu, yeni bir düzenlemeyle söz konusu köylerden orman köyü statüsüne sahip 167'sinde yaşayanların mağduriyeti giderilmiş; ancak diğer 24 köy için yeni bir düzenleme ihtiyacı doğmuştu.

Yeni tarifeden yararlanacak 24 mahalle

Aliağa'da Yukarı Şehit Kemal, Bayındır'da Hasköy ve Karaveliler, Çiğli'de Kaklıç, Kemalpaşa'da Çiniliköy, Halilbeyli, Örnekköy, Menderes'te Bulgurca, Menemen'de Buruncuk, Çavuş, Musabey, Seferihisar'da Ulamış, Torbalı'da Atalan, Bülbüldere, Çapak, Eğerci, Göllüce, Kırbaş, Kuş&cc edil;uburun, Naime, Özbey, Pamukyazı, Şehitler ve Urla'da Gülbahçe mahallelerinin yeni tarifeden yararlanacağı ifade edildi.