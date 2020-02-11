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Kış Yüzme Şampiyonası'na Göztepe damgası

Göztepeli yüzücüler, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası’nda 21’i altın, 3’ü gümüş ve 6’sı bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Göztepeli yüzücüler, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası'nda 21'i altın, 3'ü gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.


Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası, 7-9 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleşti. 56 kulüpten 268 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada Göztepe Spor Kulübü'nü 8 sporcu temsil etti. Göztepeli yüzücüler, bireysel performansların yanı sıra toplam 6 bayrak yarışında da ekip olarak yarıştı. 3 gün süren müsabakalar sonucunda sarı-kırmızılı sporcular, 21 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazanarak hem bireysel hem de bayrak yarışlarında şampiyonaya damga vurdu.


Göztepeli yüzücü Pınar Arpınar, kadınlar 40-44 yaş 50 metre kelebek, 50 metre serbest, 200 metre sırt ve 400 metre serbest Türkiye rekorlarını kırarak rekorların yeni sahibi olma başarısını gösterdi.


Göztepe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla tüm sporcularını tebrik ederek başarılar diledi.

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