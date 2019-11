Kısa filmler Bayraklı'da izleyiciyle buluşacak

Bu yıl 20. kez kapılarını açacak olan İzmir'in en uzun soluklu organizasyonlarından İzmir Kısa Film Festivalinin hazırlıkları hızla sürüyor. 4-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binasında gerçekleşecek. Festivale; Kültür Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi ve Konak Belediyesinin yanı sıra Bayraklı Belediyesi de katkı sunacak.

Ulusal kurmaca kısa filmler için oluşturulan jüride ödüllü oyuncular; Zeynep Farah Abdullah, Metin Akdülger, sanat yönetmeni Natali Yeres ve görüntü yönetmeni Arda Yıldıran yer alıyor. Jüri başkanı ise son filmi Kardeşler ile büyük başarı kazanan Ömür Atay. Uluslararası filmler için oluşturulan jüride ise Sibirya filminde Keanu Reeves ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Ana Ularu yer alıyor. Ayrıca son dönemde Game of Thrones, The Man in the High Castle ve Last Kingdom gibi başarılı yapımlarda rol alan Alman oyuncu Marc Rissmann da, uluslararası kategoride kısa filmleri değerlendirecek.

İki star oyuncu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde öğrenciler ile buluşacak. Jüri başkanlığını Film Fest Dresden'nin direktörü Sylke Gottlebe üstlenecek. Diğer jüri üyeleri Yönetmen Lyubo Yonchev ve yapımcı Terez Koncz olacak.

Bayraklı'yı kültür ve sanat kenti haline getirmek istediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da kültür ve sanat organizasyonları konusunda kurumlarla iş birliğine hazırız. Tüm yurttaşlarımızı 8-9 Kasım tarihlerinde Osmangazi Hizmet Binamızdaki kısa film gösterimlerine bekliyoruz" dedi.

Yerel yönetimler ve üniversitelerin desteğiyle tüm şehre yayılan festival, 5-9 Kasım Fransız Kültür Merkezi, 4 -9 Kasım İzmir Sanat, 4-8 Kasım ve 10 Kasım Konak Sineması, 8-9 Kasım Bayraklı Belediyesi Osman Gazi Hizmet Binası, 4-10 Kasım Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek.