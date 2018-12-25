Kısırlığa yol açabilen çikolata kistinin beslenmeyle ilişkisinde yeni bulgular

Dr. Mustafa Melih Erkan, halk arasında çikolata kisti olarak bilinen, ciddi ağrı verip kısırlığa yol açabilen endometriozisin oluşumunda risk faktörlerinden birinin beslenme olduğunun ortaya çıkarıldığını söyledi. Bu konuda yapılmış 22 yıllık bir çalışmanın sonuçlarının açıklandığını belirten Opr. Dr. Erkan, "Yaklaşık 72 bin kadının takibiyle gerçekleştirilen bu çalışmada turunçgil tüketenlerde endometriozis gelişme riskinin yüzde 22 daha az olduğu belirlendi. Çikolata kistine kalkan olarak hastalar her gün en az bir porsiyon portakal ya da greyfurt tüketmeli" dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Dr. Mustafa Melih Erkan, halk arasında çikolata kisti olarak bilinen rahatsızlığı anlattı. Rahim iç dokusunun rahim dışındaki organlarda görülmesi ile karakterize bir hastalık olan endometriozisin üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unda görüldüğünü belirten Op. Dr. Erkan, "Rahim dışında görülen bu doku hormona duyarlı olup özellikle kronik bir inflamasyona (iltihap) sebep olur. Oluşturduğu bu inflamasyon ile ciddi ağrılara, karın içerisinde yapışıklıklara, bulunduğu yerlere göre adet periyodunda başka organlarda kanamaya ve kısırlığa yol açabilir" şeklinde konuştu.

Op. Dr. Erkan, "Oluşumunda genetik, çevresel, immünolojik ve bağırsak hastalılıkları rol oynar; ancak son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle beslenme şekillerinin ve besin maddelerinin de endometriozis gelişmesinde rolü olabileceğini göstermiştir" diye konuştu.

Opr. Dr. Erkan, çikolata kistinin beslenmeyle ilişkisine yönelik geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıla kadar sebze meyve tüketimi ve endometriozis riski arasındaki ilişkiyi inceleyen sadece iki büyük çalışma mevcuttu. İtalyan bilim insanlarının çalışmasında taze meyve sebze tüketenlerde endometriozis riskinin daha az olduğu görülürken, Amerikalı bilim insanlarının çalışmalarında ise sadece meyve alımı ile endometriozis arasında ilişki görülmüştü. Aynı zamanda uzun yıllardır yapılan birçok çalışmada da yüksek doz pro-vitamin A (alfa karoten, beta karoten, beta kriptoksantin) içeren meyveleri tüketenlerde endometriozisin daha az görüldüğü saptanmıştı."

Turunçgiller kalkan gibi

Çikolata kisti oluşumunu artıran ya da engelleyen meyve ve sebzelerin saptanması için 1991 yılında başlatılıp 2013 yılında sona eren çok önemli bir çalışma yapıldığını kaydeden Opr. Dr. Erkan, bu araştırmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yine Amerikalı bilim adamlarınca yapılan ve bu yıl sonuçları açıklanan araştırma dünyanın en saygın bilim dergilerinden Human Reproduction'da yayınlandı. 1991-2013 yıllarını kapsayan bir çalışma, çikolata kistinin oluşumundaki risk faktörlerinden birinin beslenme olduğunu ortaya koydu. Çalışma 70 bin 835 kadın olarak planlanıyor; ancak 22 yılda 840 bin 12 kişi takip ediliyor. Bu kadınlardan 2 bin 609'unda endometriozis saptanıyor ve bu kadınlarda beslenme araştırılıyor. Bu takipte turunçgil (portakal ve greyfurt şeklinde) tüketimi fazla olan kadınlarda endometriozis riskinin daha az olduğu gösterildi. Günlük 1 porsiyondan fazla turunçgil tüketenlerde endometriozis gelişme riski yüzde 22 daha az iken, günlük 1 porsiyondan fazla; lahana, karnabahar, brüksel lahanası, brokoli vb. turpgil ailesinden sebzeler tüketenlerde endometriozis gelişme riski yüzde 13 daha yüksek görüldü. Özellikle sarı kırmızı meyvelerin ve sıklıkla turunçgillerin içerisinde bulunan beta kriptoksantin adlı madde kişileri oksidatif stresten korur ve bu yolla da rahim dokusunun rahim dışı bölgelere yerleşmesini ve buralarda çoğalmasını engeller. Bu sebeple endometriozise karşı koruyucu olarak hastalarımıza günlük en az bir porsiyon portakal veya greyfurt tüketmelerini öneriyoruz. Aşırı lahana ve brokoli tüketiminin de endometriozis açısından riskli olabileceğini hatırlatmak istiyoruz."