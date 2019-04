Kısırlık oranları korkutuyor

Dr. Evren Işık, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülen kısırlığın görülme oranının evli çiftler açısından bakıldığında yüzde 50'ye kadar yükseldiğini söyledi.

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, 1950'li yıllarda kadın hastalıkları ve üroloji uzmanlarının yaptığı bilimsel çalışmalarda yeni evlenen çiftlerde kısırlık oranının yüzde 25 olarak gösterildiğini, günümüzde ise bu oranın yüzde 50'ye yükseldiğini ifade etti. Özellikle 2000'li yıllardan sonra yapılan araştırma sonuçlarına göre her iki çiftten birinin çocuk sahibi olmada ciddi problemler yaşadığını paylaşan Op. Dr. Işık, "Problem yaşayan çiftleri araştırdığımız zaman da yüzde 45 kadın, yüzde 45 erkek kaynaklı sorun olduğunu görüyoruz. Geri kalan yüzde 10'luk dilimde ise sorun her iki taraftan da kaynaklanıyor. Tıp dünyasındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak her ne kadar hastalıklarla ilgili tanı yöntemleri gelişse de ne yazık ki kısırlık oranları tam tersi bir şekilde yükselmeye devam ediyor" diye konuştu.

Son yılların en önemli toplum sağlığı problemlerinden biri olan sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının kısırlığın ana sebepleri arasında yer aldığını dile getiren Op.Dr. Işık, "Bu tabloda yaşam alışkanlıklarının değişimi ve kötü alışkanlıkların artışından bahsetmemiz gerekir. Özellikle endüstriyel beslenme alışkanlıkları, metabolik sendromun yaygınlaşmasına bağlı vücuttaki yağlı dokunun artması, hormonal dengesizlik, suni şeker ve hormonlu gıdalarla beslenme erkek ve kadın üreme hücrelerinde DNA hasarı meydana getiriyor. Beraberinde de bu hatalı ürünlerin birleşmesinden sağlıklı bir gebelik elde edilemiyor. Bunun yanı sıra sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıklar da gebe kalma ihtimalini düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Kısırlığın hem aile sağlığını hem de toplum sağlığını etkilediğini kaydeden Op. Dr. Işık, şunları söyledi:

"Sperm ve yumurta kalitesini etkileyen faktörlerin salgın bir hastalık gibi yayıldığı bir dünyada kısırlık problemi de önce aile sağlığını, sonra da toplum sağlığını derinden etkiliyor. Geç yaşta yapılan evlilik ve ileri yaşlara ertelenen çocuk sahibi olma kararı da günümüzün önemli problemleri arasında yer alıyor. Kadınların ve erkeklerin iş hayatında daha aktif olup, kariyer planlarını ilk sıraya koyması ve çocukla ilgili planlarını ertelemesi sürecinde sperm ve yumurtayı etkileyebilecek tüm faktörler de kişiler üzerinde daha uzun süre etki gösterdiği için sonuçta çocuk sahibi olmak zorlaşıyor. Sonuç olarak kadınlarda yumurta, erkeklerde de sperm kalitesinin bozulması ile ortaya çıkan kısırlığın tedavisi için tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve bu konuda mutlaka androloji uzmanından görüş alınması gerekir."