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Kısıtlamalar Çeşmeli yazarı ressam yaptı

Yaşamını Çeşme’de sürdüren çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, korona virüsü kısıtlamaları ile beraber ressamlığa merak sardı ve bahçe duvarlarını yaptığı resimlerle güzelleştirdi.

Yaşamını Çeşme'de sürdüren çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, korona virüsü kısıtlamaları ile beraber ressamlığa merak sardı ve bahçe duvarlarını yaptığı resimlerle güzelleştirdi.


Çeşme ilçesindeki Germiyan Mahallesi'nde bulunan sitede yaşayan çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, korona virüsü tedbirleri kapsamında ilan edilen kısıtlamalarla ressamlığa merak sardı. Yasaklarda evinin bahçe duvarlarına resimler yapan yazar Ellikçi, gelen beğeniler sonucunda hızını alamayıp sitenin duvarlarını da yağlı boya resimleriyle süsledi.


Bir çok duvara resimler yaparak güzelleştiren Yazar Ellikçi, "Salgın nedeniyle yaşam şeklimiz tamamen değişti. Belli yaşın üzerindekiler olarak sıkıntılı bir sürecin içindeyiz. Ben bu süreci çocuk öyküleri yazarak değerlendiriyorum. Bu süre içinde çok güzel çocuk öyküleri biriktirdim. Yazdıklarımı yavrularımla buluşturma heyecanını yaşıyorum. Bu arada yaşadığım yerleri güzelleştirme çabası içindeyim. Bu eyleme oturduğum evin bahçe duvarlarından başladım. Beğeniler geldikçe sitenin duvarlarına resim yapmaya başladım. Yaptıklarım amatörce yağlı boya çalışmalardır. Bu çalışmalar sonucu hem zamanımı değerlendiriyorum hem de çevremizi güzelleştirmiş oluyorum" dedi.

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