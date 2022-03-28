Kısıtlamalar gevşetildi, spor yaralanmaları arttı

Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri'nde konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, pandemi nedeniyle uzun süre evlerinde kısıtlı kalan, sonrasında önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte yeniden hareketlenen ve spor yapmaya başlayan kişilerde ön çapraz bağ yaralanması ve menisküs şikâyetlerinde artış olduğunu söyledi.

Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) tarafından düzenlenen Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri, alanında uzman çok sayıda ortopedi ve travmatoloji uzmanını bir araya getirdi. Toplantıda, menisküs cerrahisi, menisküs implantları, ön çapraz bağ cerrahisi, diz protezleri, spor yaralanmaları ve robotik diz cerrahisi gibi konular masaya yatırıldı. TUSYAD İzmir Şube Başkanı, Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, diz cerrahisinde kullanılan son teknolojiler ve tekniklerle ilgili bilgi verdi.

Yasaklar kalktı, yaralanmalar arttı

Medicana International İzmir Hastanesi sponsorluğunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Prof. Dr. Devrim Akseki, pandemi sonrasında kısıtlamaların hafifletilmesi ile birlikte uzun zaman evde hareketsiz kalan kişilerin yeniden spor yapmaya başladığını dile getirerek, “Bu periyotta yasaklarda yaşanan gevşemelerle birlikte insanlar tekrar hareketlendi. Kaslarını yeteri kadar kuvvetlendirmeden ağır spor yapmaya kalkan kişilerde spor ve eklem yaralanmaları meydana geldi. Daha çok menisküs yaralanmaları ile ön çapraz bağ yaraları, ayak bileği burkulmaları gibi durumlarda artış yaşandı. Şu an bize tedavi için gelen kişilerin büyük çoğunluğu benzer durumlardan şikâyet ediyor” dedi.

Nelere dikkat etmeli?

İnsanların spor yaralanmalarına maruz kalmamak için yapması gerekenleri de sıralayan Prof. Dr. Akseki, “Spor yapsın ya da yapmasın herkesin, vücudun sağlıklı ve formda olması olarak tanımlanabilecek fitness'larını korumaları gerekiyor. Buna ek olarak spor yapanların, bilinçli spor yapmasını öneririm. Doğru zemin, doğru hava, doğru zamanlamaya dikkat edilmeli. Ayrıca tüm bunlara ek olarak kişilerin yaşam alışkanlarını ve beslenme şekillerini de sağlıklarına fayda sağlayacak şekilde düzenlemesi önemi. Bilinçsiz yapılan sporun, sadece diz ve eklem rahatsızlıkları değil daha birçok rahatsızlığı beraberinde getirebileceği unutulmamalı” diye konuştu.