İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamalarda Menderes'te hummalı çalışma

Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Menderes Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar ile hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren Menderes Belediyesi, ilçenin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdi.



Ekipler sahada


Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve pazartesi sabah saat 05.00'de sona eren sokağa çıkma kısıtlamasında sahada olan ekipler, yoğun bir çalışmaya imza attı. Temizlik işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü, veteriner işleri müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalar ilçenin her noktasında gerçekleşti.



"Özverili çalışmalarımız sürecek"


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında saha çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra konteyner temizleme çalışmalarına devam ederken, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz yeşil alanlarımızda ot biçimi ve ağaç budama çalışmalarını gerçekleştirdi. Veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ise sokakta yaşayan can dostlarımız için mama dağıtımlarını yaptı. Dört bir koldan Menderes'imiz için özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.