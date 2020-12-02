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Kısıtlamanın başlamasıyla İzmir sessizliğe büründü

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İzmir sessizliğe büründü.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de uygulanmaya başlandı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kenttin en işlek cadde, bulvar ve meydanları sessizliğe bürünürken, kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar evlerinde kaldı.



Öte yandan, kısıtlamanın başladığı saat itibari ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kısıtlama kurallarına riayet edilmesi için denetimlerini sıklaştırdı. Kısıtlama boyunca devriye görevi yapacak ekiplerin, kentin başlıca caddelerinde de trafik uygulaması yapacağı öğrenildi.

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