Kısıtlamaya uymayanlara ceza

İzmir'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan kişilere ceza verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonu da devam ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sonucu 1 Aralık Salı günü 21.00'den 4 Aralık saat 05.00'e kadar geçen sürede, kısıtlılık zamanlarında yasağa yasağa uymayan bin 397 kişiye idare işlem uygulandı ve 4 milyon 200 bin 382 TL ceza kesildi. Öte yandan, 4 kişiye de adli işlem uygulandı.