Kısıtlamayı hiçe sayıp bahçedeki çadırda kumar oynayan 6 kişiye suçüstü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, korona virüsü tedbirlerini ve kısıtlamayı hiçe sayarak zeytin bahçesinde kurulan çadırda kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. 6 kişiye, kumar oynamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafeye uymamaktan yaklaşık 25 bin lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüsü tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında, Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi'nde D.A.B isimli şahsın kendisine ait zeytin bahçesi içerisine çadır kurarak kumar oynattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese hemen baskın yaptı. Baskında, korona virüsünü ve sokağa çıkmak kısıtlamasını hiçe sayarak kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. 6 kişiye, kumar oynamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 24 bin 822 TL para cezası kesildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan D.A.B isimli şahıs ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği belirtildi.