Kısıtlamayı ihlal eden 4 kafadar uyuşturucu madde ile yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kafadar polis ekiplerinin uygulamasına takıldı. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu maddeye rastlanırken, karakola götürülen şahıslara uyuşturucu madde kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Alsancak Gar önünde polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında motosikletli yunus timlerince içerisinde 4 kafadarın bulunduğu 35 HSD 92 plakalı kamyonet durduruldu. Araçtan indirilerek kimlik sorguları yapılmak istenen AA., H.B., VK ve H.B., isimli şahıslardan ikisinin üzerinde kimlik olmadığı tespit edilirken, ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramalar da bir miktar bonzai bulundu.

Polis ekiplerince üst aramaları ve kimlik sorguları gerçekleştirilen 4 arkadaş ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, şahıslara ‘uyuşturucu madde kullanma' ve ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden' adli ve idari işlem başlatıcılacağı öğrenildi.