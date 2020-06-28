Kıskançlık yüzünden kız arkadaşını darp eden genç serbest bırakıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kıskançlık iddiası ile kız arkadaşını darp eden şahıs, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kıskançlık nedeniyle H.K. (20) ve kız arkadaşı H.K. (16) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., kız arkadaşı H.K.'yi tokat ve yumruk atarak darp etti. Genç kız ise gencin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği yerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen H.K.'nın Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan H.K.'nın ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle 16 yaşındaki kız arkadaşını darp ettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyede ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.