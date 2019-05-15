İzmir'in Aliağa ilçesinde, “Kitaba Dokunan Eller” projesinin ödülleri sahiplerini buldu.

Aliağa Kaymakamlığı himayesinde, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitaba Dokunan Eller” projesinin kazananları belli oldu. Tören, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'nde yapılırken, projenin 1 Ocak 2019 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Aliağa'da 1. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin okuma faaliyetlerini içerdiği ifade edildi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, kitap okumanın insanoğlunun kişisel gelişimine katkı veren mühim etkenlerden biri olduğunu söyledi. Bayhan, "Kitap, insanın fikir yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana informasyon ve birikim kazandırır. İnsan için en kolay etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Gelişmiş ülke toplumların, haiz oldukları bilgilerin yüzde 55'ini kitap kazanmıştır. Gelişmemiş ülkelerin çoğunun karşılaştıkları sorunların temelinde ise eğitimsizlik gibi sorunların temelinde ise eğitimsizlik ve kitap okumamak yatar. Geçmişin elem verici vakalarını değiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz" dedi.

Aliağa Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan'ın ardından Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da, "Okumanın önündeki en büyük engeller televizyon ve dijital dünya. Elbette ki yaşadığımız yüzyılda teknolojik araçlardan uzak durmak değil amacımız; ancak insanın hayatını en verimli ve üretken yaşaması için dengeli ve disiplinli bir yaşam sürmesi gerekiyor. Neden okumalıyız? Okursanız öğrenirsiniz. Öğrenirseniz bilinçlenirsiniz. Bilinçlenirseniz birey olursunuz. Birey olursanız karar verebilirsiniz. Karar verirseniz doğruyu görürsünüz. Bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik gerçekleşmesi başkasına bağlı olmayan hayaller kurabilmesidir. Okursanız hayal dünyanız zenginleşir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen törene ayrıca; Aliağa Belediye Başkan Vekili Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.