Kitap fuarına ilçelerden ziyaretçi akını

Kültürkpark'ta bu yıl kapıları 24'üncü kez kitapseverlere açılan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'na İzmirlilerin yanı sıra ilçelerden gelen konuklar da yoğun ilgi gösteriyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü kapılarını açan İzmir Kitap Fuarı'nı Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İMTAL) öğrencileri de gezdi. Sabah saatlerinde fuar alanına giren öğrenciler özellikle ucuz kitap satın almanın yollarını aradılar. Stantları gezdikten sonra yorulan öğrenciler, kendilerini fuarın lunaparkına atarak günün keyfini çıkardı.

İMTAL Müdür Yardımcısı Yasemin Düzenli, bu tür fuarların özellikle ucuz kitap satın almak isteyen öğrenciler için çok olumlu olduğunu belirtirken, 50 kişilik öğrenci kafilesi ile fuara giden okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selim Şahan da “Öğrencilerimiz, hem kitap fuarını gezdiler hem de birlikte olmanın tadını çıkardılar. Fuarın ardından hep birlikte Göztepe sahilinde turladıktan sonra bir alışveriş merkezinde stres attılar” dedi.

Fuar, 14 Nisan Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.