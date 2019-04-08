Kitap Fuarı'nda rehberlik hizmeti

İzmir Sınav Eğitim Kurumları, İzmir Kitap Fuarı'nda üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Sınav Yayınları standında rehberlik hizmeti sunmaya başladı.

30 yıllık deneyimle öğrencileri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlayan Sınav Yayınları ve Sınav Eğitim Kurumları, önceki gün açılan İzmir Kitap Fuarı'nda 3. salon 207 numaralı stantta yerini aldı.

14 Nisan'da son bulacak fuarda Sınav Eğitim Kurumları, Sınav Yayınları standında bu kez üniversite ve lise sınavlarına hazırlanın öğrencilere eğitim desteği veriyor.

Buca Sınav Koleji, Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi, Mavişehir Sınav VIP Anadolu Lisesi, Aliağa Sınav Koleji, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir ve Buca Sınav Kurs merkezlerinde görevli psikolog ve rehber öğretmenlerin fuar süresince stantta görev alacağı belirtildi. YKS'ye kalan 67, LGS'ye kalan 53 günlük sürede öğrencilerin nasıl bir yöntemle sınavlara hazırlanacağına ilişkin planlamalar anlatılacağı stantta öğrenciler, üniversite sınavına ilişkin kafalarına takılan soruları, çalışma yöntemlerini rehber öğretmenlerine sorabilecek. Ayrıca öğrenciler, fuarda Sınav'ın özel indirimli kitaplarından da alabilecek.

İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu, Matematik Öğretmeni İlker Sümer, Sınav Yayınları standında fuar süresince üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere rehberlik hizmeti sunacaklarını belirti. Sümer, “YKS'ye 67, LGS'ye 53 gün gibi kısa bir süre kaldı. Öğrencilere bu alanda hem yayın hem de eğitim anlamında destek veriyoruz. Kitap fuarına gelen öğrencilere de ücretsiz eğitim desteği verme kararı aldık. Uzman psikolog ve rehber arkadaşlarımız isteyen her öğrenciye rehberlik yapacak. Ders çalışma planları oluşturacak. Sınava kalan süreyi nasıl geçirmesi gerektiğini anlatacak. Gözlemlerime göre birçok öğrenci sınavlara kısa süre kalsa da, doğru çalışma yöntemlerini bilmiyor. Bunun için tüm kurumlarımızda YKS seminerleri düzenliyoruz. Öğrencileri hem motive ediyor hem de doğru yöntemleri anlatıyoruz. Kafalarında soru işareti kalmadan sınava girmeleri için çabalıyoruz. Fuar süresince de bizden destek isteyen tüm öğrencilerin de yanında olma gayreti içinde olacağız” diye konuştu.