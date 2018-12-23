Kitap kurtları ödüllerini aldı

Konak Belediyesinin çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 14 semt merkezinde açtığı ‘Çocuk Kitaplıkları' kısa sürede çocukların ilgi odağı oldu. Bir ay önce açılan kitaplıklara üye çocuk sayısı daha ilk ayında 363'e ulaştı. Kitap kurdu çocukların bu ilgisini karşılıksız bırakmayan Konak Belediyesi, onlar için eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Kitaplıklara üye çocuklar içinde bir ayda en çok kitap okuyan miniklere de çeşitli ödüller verildi.

Törene çocuklar ve ailelerin yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın şehir dışında olması nedeniyle törenin açılış konuşmasını Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Demir Kubanlı yaptı. 14 semt merkezinde bir ay içinde en çok kitap okuyan çocuklara kol saati hediye edilirken, tüm merkezler içinde en çok kitap okuyan Mersinli Semt Merkezinden Büşra Hüseyin'e ise bisiklet hediye edildi. Kitaplıklara üye tüm çocuklara ise içinde çeşitli armağanların yanı sıra kitap ve oyuncak setlerinin bulunduğu çantalar verildi. Düzenlenen eğlenceli kutlamada hediyelerini alan çocuklar daha çok kitap okuma sözü verdi.

363 çocuk üye oldu

Konak Belediyesinin 14 semt merkezinde açtığı kitaplıklara 363 çocuk üye oldu. Ücretsiz hizmet veren kitaplıklarda bilimden sanata, felsefeden okul öncesine kadar pek çok türde yüzlerce seçkin kitap yer alıyor. Kitaplıklar sadece çocuklara değil, okuma yazma kursuna gelen yetişkinlere de hizmet veriyor. Ödünç alma sistemiyle çalışan kitaplıklarda bilimsel, laik ve çağdaş anlatımlı kitaplar bulunuyor. Kitaplıklardan faydalanan çocuklar arasında okuma oranında kız çocukların yüksek olduğu görüldü.