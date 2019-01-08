Kitap Kurtları'ndan Pekdaş'a sevgi seli

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediyeye ait Ballıkuyu Semt Merkezi'ni ziyareti sırasında merkezde açılan çocuk kitaplığının üyesi miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bir süredir mahalleleri gezerek hem belediyeye ait semt merkezindeki kadınlarla bir araya gelen hem de ev ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, son olarak Zeytinlik ve Ballıkuyu semtlerini ziyaret etti. Güne Konak Belediyesi'nin bölgeye kazandırdığı Zeytinlik Semt Merkezi ve Çocuk Bilim Merkezi'nden başlayan Pekdaş, burada kursiyer kadınlarla kahvaltı yaptı. Mahalleli kadınlardan sorunları dinleyen, talep ve önerileri alan Pekdaş, Konak Belediyesi olarak kısıtlı bütçelerine rağmen ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için çalıştıklarını söyledi. Açılan Zeytinlik Semt Merkezi'yle bölgeye ilk kez bir belediye binasının bu dönem kazandırıldığını hatırlatan Pekdaş, kendisini kamucu bir belediye başkanı olarak tanımladığını, yatırım ve hizmetleri planlarken bu anlayışa göre hareket ettiğini dile getirdi. Semt merkezindeki buluşmanın ardından Pekdaş, 1133 Sokak'ta oturan Fatma Demir'i ziyaret etti. İki çocuk annesi Demir'in evine misafir olan Pekdaş, burada diğer mahalle sakini kadınların da dertlerini dinledi.

Miniklerden imza kuyruğu

Başkan Pekdaş, öğleden sonra da Ballıkuyu Semt Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde kursa gelen kadınlarla bir araya gelen Pekdaş'a çocukların ilgisi ise görülmeye değerdi. Konak Belediyesi'nin 2017 yılının Kasım ayında hayata geçirdiği ‘Her Semte Bir Kitaplık' projesi kapsamında açılan kitaplığa üye çocuklar Başkan Pekdaş'a yoğun ilgi gösterdi. Minik kitap kurtlarının imza talebini karşılıksız bırakmayan Başkan Pekdaş, çocuklardan kazandıkları okuma alışkanlığını sürdürmelerini isteyerek, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Kitap almak için semt merkezindeki kitaplığa gelen çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Pekdaş, yeni kitaplar alarak kitaplıkları zenginleştireceklerinin müjdesini verdi. Konak Belediyesi'nin çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 14 semt merkezinde açtığı ‘Çocuk Kitaplıkları' kısa sürede minik kitap kurtlarının ilgi odağı oldu. 2017 yılının Kasım ayında hizmete giren kitaplıklara üye olan çocukların sayısı her geçen gün artarken, minik kitap kurtlarının kitaba olan ilgileri anne ve babaların da yüzünü güldürdü.