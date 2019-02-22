Kitapseverlerden kültür yayınlarına yoğun ilgi

Aliağalı kitapseverlerden yoğun ilgi göre toplam bin 822 sayfalık altılı dev kültür setinin dağıtımı ay sonuna kadar devam edecek. Daha önce okuyucularına dört kitap birden hediye eden Aliağa Belediyesi, dağıtımını sürdürdüğü altılı kültür seti ile bir kültür rekoruna imza attı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kamu kurumu altı kitabı aynı anda ücretsiz olarak okuyucu ile buluşturdu. Okurlar “Aliağa Kent Kitaplığı” adı altına yayınlanan altılı kültür setine Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ve Yeni Mahalle, Helvacı, Yeni Şakran Hizmet Birimleri ile Nadir Nadi Kütüphanesinden ücretsiz olarak temin edebilecek. Kitaplara dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitapların tam metinlerini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası yayınlarımız bölümünden okuyabilir ya da PDF olarak indirebilir. Daha önce 120 sayfalık “Aliağa'nın Antik Kentleri”, 432 sayfalık "Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar", 320 sayfalık “Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Belgeler ve Yeni Araştırmalar, 1. Cilt” ve 600 sayfalık “İlk Çağ'dan 21. Yüzyıla Aliağa Tarihi”ni dört set halinde tarihseverlerle buluşturan Aliağa Belediyesi, altı kitaplık kültür setini daha okurlarına ücretsiz olarak dağıtıyor.

Altılı kültür setinde neler var

Altı kitaplık kültür setinin içerisinde 400 sayfalık "Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1.Aliağa Sempozyumu", 446 sayfalık “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2. Cilt”, 432 sayfalık "Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar" düzeltilmiş 3. baskı, 215 sayfalık “Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar”, 247 sayfalık “Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl” ile Aliağa Kent Kitaplığı'nın çocuk serisine ait ilk çocuk kitabı “Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları” kitabı yer alıyor.

Hedef 100 bin okuyucu

4,5 yıl önce “Aliağa Kent Kitaplığı” projesini hayata geçiren ve proje kapsamında birbirinden değerli kültür yayınlarını kitapseverler ile buluşturan Aliağa Belediyesinde hedef 100 bin okuyucu ile buluşturmak.