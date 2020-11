Kiwimedi sağlık turizmi kavramını yeniden yazıyor

com'un Türkiye Direktörü Metin Şeref, kısa sürede tanınan ve güven veren bir sağlık turizmi operatörü olarak Avrupa'da sektördeki yerini aldıklarını dile getirdi.

2015 yılında bir fikir olarak başlayan proje çalışması Kiwimedi.com'un, 2017'nin ağustos ayında Birleşik Krallık'da sağlık turizmi faaliyetinde bulunmak için yola çıkıldığını belirten Metin Şeref, “Aynı dönemde hem değişik ülkelerde ofisler, temsilcilikler hem de sağlık turizmi alanında paydaş yapılanması adına çalışmalar yürütüldü. 2019 yılı içinde sağlık turizmi temalı tüm alanları kapsayacak şekilde 360 derecelik bir örgütletme sürecini tamamladı. Kiwimed.com, dijitalleşen dünyada klasik sağlık turizmi kavramını yerine modern sağlık turizmi olgusunu benimseyen bir projedir” dedi.

"Küresel sağlık turizmi danışmanlığı yapıyoruz"

Kiwimedi.com'un adeta global dijital ve interaktif bir dünya olduğunun altını çizen Türkiye Direktörü Metin Şeref, "Kiwimedi platformu, anlaşmalı olduğu Avrupa, Yakın Doğu, Asya, Amerika ve Afrika coğrafyasında olmak üzere dünya genelinde 46 ülkede güvenilir 372 hastane ve klinik, binlerce uzman doktor ile Kiwimedi ağında sağlık yolculuğuna çıkan platform kullanıcılarını desteklemekte ve sağlık sunucularına küresel sağlık turizmi danışmanlığı yapmaktadır. Kiwimedi hastaların tıbbi görüşlerini kolayca almasına ve yurt dışında uygun fiyatlı, yüksek kaliteli tıbbi tedavi zamanını planlamasına ve sorunlarına çare bulmasına yardımcı olan, kullanımı kolay ve güvenli bir hizmet platformudur" şeklinde konuştu.

Dünya çapında sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve sınırları kaldırmak istediklerini vurgulayan Şeref, "Avrupa'da ve dünyada sağlığını geliştirmek ve iyileştirmek isteyenler ile Avrupa ve dünyadaki sağlık hizmeti sunucularını (doktor, hastane, klinik, güzellik merkezi, yaşlı sağlığı merkezi, termal otel vb.) etkin bir dijital platform ve yayın ağı aracılığı ile etkileşimli şekilde bir ağda buluşturarak bir iş modülü oluşturmak ana hedefimiz" dedi.

"Hastalarımıza en yüksek standartları sağlıyoruz"

Dünyanın her yerindeki hastalar için en etkili tedaviyi, en düşük maliyetli seçeneklerle birleştirerek, hastalarına en yüksek standartları sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Şeref, Kiwimedi platformunun ihtiyaç duyulduğu her an kullanıcılarını desteklemek için yüksek nitelikli ekibe sahip olduklarını dile getirdi. Şeref sözlerine şöyle devam etti:

"Kiwimedi; sertifika belgeli, teknolojik olarak üst düzey donanımlı yüzlerce iyi hastane/klinik ve doktor arasından sizin tedavinize en uygun hastane/klinik ve doktoru bulunmasına yardımcı olur, listeler ve alternatifli olarak kullanıcı seçimine sunar. Tedavisini arayanlar veya sağlığını geliştirmek isteyen kullanıcılar tek hastane/klinik ya da doktora hem tedavi hem maliyet açısından bağlı kalmak zorunda olmaz. Platform, hastane/klinik ve doktoru değerlendirme ve seçme hakkı sunar. Kullanıcılar daha önce tedavi almış gerçek hasta yorumlarını bulabilirler. En kaliteli hizmetin maliyet açısından en avantajlı alınmasını garanti eder, randevu oluştururken alınan fiyatla işlem sonrası alınan fiyat isteği dışında değişmez, kötü sürprizlere yer yoktur. Belirlediğiniz sağlık sunucusunda alabileceğiniz tedavi hizmeti Kiwimedi.com ile çok daha uygun fiyata alınabilir."