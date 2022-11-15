Kıyafette ‘bakteriyel' moda

Bakterilerden elde edilen ve insan sağlığına zararı olmadığı için gıda ve içecek sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılabilen ‘selüloz', modaya da ilham verdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden Filiz Özbengi Uslu, Gözde Damla Turhan ve Selen Çiçek, ‘bakteriyel selüloz' kullanarak giysi ve aksesuarlardan oluşan özel bir koleksiyon hazırladı. Tasarımlar, İzmir Kültürpark'ta bu sene 7'ncisi düzenlenen ‘İyi Tasarım İzmir/Good Design İzmir' etkinliğinde ‘davetli projeler' kategorisinde ziyaretçilerle buluşmasının ardından İEÜ kampüsünde de sergilenmeye başlandı. Uzak Doğu'da ‘sağlık iksiri' olarak adlandırılan 2 bin 500 yıllık Kombucha içeceğinin üretilmesinde de kullanılan bakteriyel selülozu tasarımlarına uyarlayan İEÜ'lü ekip, sıra dışı çalışmasıyla büyük ilgi ve beğeni topladı. İEÜ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Filiz Özbengi Uslu ile Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Gözde Damla Turhan ve Selen Çiçek, tasarım çalışmalarını yaklaşık 2 ayda tamamladı. Giysi ve aksesuarlardan oluşan 5 parçalık koleksiyon; çevre dostu özelliği, kolayca üretilebilir olması ve dayanıklılığı ile ön plana çıktı.

Selülozdan yeni ürünler tasarlamak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Turhan, “Bitkilerin hücre yapısında bulunan bir tür organik bileşen olarak bilinen selülozun en saf hali, aslında bakterilerden elde ediliyor. Bizim üzerinde çalıştığımız selüloz da bakteriden elde edildi. İnsan sağlığına hiçbir zararı yok, içeceği üretilebilen ve kurutulup tüketilebilen bir madde. Şimdiye dek bu selülozdan kalem kutusu, çanta veya cüzdan gibi küçük ölçekte tasarımlar yapıldığını gördük. Biz ise selülozdan giysi ve aksesuar ürünleri yapabileceğimiz fikrine yoğunlaştık ve çalışmalara başladık. Bizim kullandığımız malzeme formülünün, üretim ve dikiş tekniklerinin dünyada bir ilk olması bizleri oldukça heyecanlandırdı. Sonuç olarak da başarılı bir koleksiyona imza attığımızı söyleyebiliriz. Selüloz; yüzde yüz doğal ve toprağa hızlıca karışabilen bir madde. Moda ve ürün tasarımı gibi diğer alanlarda, çevreci bir adım olması açısından da farkındalık verici bir koleksiyona imza attığımızı düşünüyoruz” dedi.

Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tasarladığımız giysilerin en önemli teknik özelliği, selülozun yüksek oranda sıvı tutma kapasitesinden dolayı, su geçirmeme özelliğine sahip olması. Selüloz kullanarak özellikle yağmurluk gibi sonbahar ve kışa uygun koleksiyonlar üretmek, aynı zamanda olumsuz hava şartlarına yönelik su geçirmeyen ürün tasarımları yapmak oldukça mümkün. Önümüzdeki dönemde bu gibi projelere yoğunlaşacağız. Bu fikri geliştirip çalışmalarımızı ticarileştirme gibi bir fikrimiz de var. Bunu hayata geçirmek istiyoruz. Aldığımız olumlu tepkiler bizi oldukça mutlu etti ve motivasyonumuzu artırdı. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz.”